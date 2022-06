Ilardi: “Targhe alterne in costiera amalfitana: decisione da rivedere” (Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis La decisione dell’Anas di introdurre per la costiera amalfitana il provvedimento delle Targhe alterne ha scatenato non poche polemiche e fatto scendere in campo in primis la Federalberghi, che attraverso il suo presidente Antonio Ilardi chiede di rivedere con urgenza la decisione assunta, in quanto questa potrebbe causare un grande danno per il comparto che vive di turismo. “In riferimento all’ordinanza ANAS, che disciplinerà da oggi 15 giugno (ieri per chi legge, n.d.r.) il transito in costiera amalfitana, – scrive Antonio?Ilardi in una nota inviata al Responsabile Area Compartimentale ANAS Campania – richiediamo, a seguito di riflessione maturata in seno al Consiglio Direttivo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis Ladell’Anas di introdurre per lail provvedimento delleha scatenato non poche polemiche e fatto scendere in campo in primis la Federalberghi, che attraverso il suo presidente Antoniochiede dicon urgenza laassunta, in quanto questa potrebbe causare un grande danno per il comparto che vive di turismo. “In riferimento all’ordinanza ANAS, che disciplinerà da oggi 15 giugno (ieri per chi legge, n.d.r.) il transito in, – scrive Antonio?in una nota inviata al Responsabile Area Compartimentale ANAS Campania – richiediamo, a seguito di riflessione maturata in seno al Consiglio Direttivo ...

