Haaland | Núñez | dieci i primi di Hag

(Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 11:14:18 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: È stata pubblicata questa mattina la lista delle partite della Premier League per la stagione 2022-23. Due dei più grandi nuovi arrivati ??del campionato,, sperano di entrare in campo nelle loro partite di apertura e giustificare i loro enormi cartellini dei prezzi. Nel frattempo, Erik ten Hag cercherà di dare il via alla sua nuova era all’Old Trafford con il piede giusto. 101 grandi obiettivi dà un’occhiata ad alcuni dei più grandi punti di discussione nella nuova lista di incontri della Premier League. Il debutto di ErlingL’arrivo di Erlingall’Etihad è forse la storia dell’estate. La prima partita del norvegese nella massima serie inglese lo vedrà viaggiare ...

Pubblicità

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – L’Arsenal prepara l’assalto per Osimhen: l’offerta en… - PietroBarra12 : @missionaryshin Diaz-Nunez-Salah sotto la guida del miglior allenatore della storia del calcio...polverizzata sia l… - JuveLegacy : RT @Gianpaolo_5: Tchouaméni (80 mln+20 di bonus) e Rüdiger al Real, Haaland (clausola pagata e 30 mln d'ingaggio al giocatore) al City, D.N… - Alegae_ag13 : @EdoardoMecca1 @GattaMario3 vero il mercato inizia a luglio ma le cose si possono ufficializzare o sbaglio? tipo mi… - AlesMosca1989 : @nuneziano966 Pensiero mio ma sarà più difficile integrare haaland nel gioco di Guardiola che nunez in quello di klopp -

Nella prima giornata il Manchester City campione d'Inghilterra, con il nuovo acquistoal centro dell'attacco, fa il suo esordio in casa del West Ham. A Londra, in casa del Fulham, fa il suo ...Dopoal Manchester City ed il Liverpool che ha preso l'uruguaiano Nunez , per 75 milioni più bonus che possono far lievitare fino a 100 il costo, l' Arsenal piomba su Victor Osimhen come racconta ...