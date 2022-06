Pubblicità

FirenzePost : Firenze: 17enne accusa malore alla Costoli, gravissimo in ospedale - Anna07362683 : RT @rep_firenze: Firenze, malore in acqua alla piscina Costoli, grave un 17enne [aggiornamento delle 18:06] - rep_firenze : Firenze, malore in acqua alla piscina Costoli, grave un 17enne [aggiornamento delle 18:06]

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dopo un malore mentre nuotava in piscina alla Costoli di. Il ragazzo, di origini marocchine, è entrato in acqua ed ha iniziato a nuotare quando è improvvisamente andato a fondo : soccorso tempestivamente dai bagnini presenti a bordo vasca, è stato ...Dopo aver avvisato il pm dei minori, il 16enne e ilsono stati riaffidati ai genitori. Il conducente è stato multato per guida senza patente (5.100 euro) e denunciato per ricettazione.Un ragazzo di 17 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno alla piscina Costoli ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Careggi ...Firenze, 16 giugno 2022 - Un tuffo in piscina da cui non è più riemerso. Lo hanno notato sul fondo della vasca, immobile, e da lì s ono scattati i soccorsi. Disperati. Lotta fra la vita e la morte, al ...