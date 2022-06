Draghi | Scholz e Macron verso Kiev | vertice nella notte - Video

Pubblicità

Il Premier italianoè in viaggio verso Kiev insieme al Presidente francese Emmanuel Macron e al leader tedesco Olaf. I tre stanno raggiungendo la capitale ucraina in treno , seguendo un percorso blindato che da ...I tre leader sono partiti ieri sera in treno e hanno avuto un colloquio durato circa due ore. Il viaggio non prevede altre tappe oltre la capitale. Sul tavolo l'adesione di Kiev all'Ue, la crisi del ...Roma, 16 giugno 2022 - Nel 113esimo giorno di guerra in Ucraina, a Kiev per la prima volta arriva Mario Draghi. Il presidente del consiglio sarà oggi nella capitale ucraina insieme al presidente ...(Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron arriveranno questa mattina in treno a Kiev per ribadire il sostegno.