Draghi incontra Zelensky: il tavolo con Macron, Scholz e Iohannis – Video (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Mario Draghi in Ucraina – in visita a Kiev con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente rumeno Klaus Iohannis – arrivato alla presidenza ucraina per l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. A seguire si terrà la conferenza stampa congiunta. Le immagini di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Marioin Ucraina – in visita a Kiev con il presidente francese Emmanuel, il cancelliere tedesco Olafe il presidente rumeno Klaus– arrivato alla presidenza ucraina per l’incontro con il presidente Volodymyr. A seguire si terrà la conferenza stampa congiunta. Le immagini di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Civetta46262114 : RT @PaoloBorg: Mentre Conte litiga in piazza con uno che gli dà del pagliaccio Draghi incontra i leader mondiali per sbloccare il grano del… - LocalPage3 : Draghi incontra Zelensky: a Kiev con Macron, Scholz e Iohannis - Video - Paolo18030138 : RT @PaoloBorg: Mentre Conte litiga in piazza con uno che gli dà del pagliaccio Draghi incontra i leader mondiali per sbloccare il grano del… - fisco24_info : Draghi incontra Zelensky: il tavolo con Macron, Scholz e Iohannis - Video: (Adnkronos) - Leimmagini di Palazzo Chig… - andrea_binda : RT @PaoloBorg: Mentre Conte litiga in piazza con uno che gli dà del pagliaccio Draghi incontra i leader mondiali per sbloccare il grano del… -