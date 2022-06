Draghi in Ucraina, l’orrore contro il Presidente italiano: le parole di Dmitry Medvedev (Di giovedì 16 giugno 2022) La guerra in Ucraina è arrivata al 113° giorno. Anche la situazione economica al resto del Mondo sta diventando sempre più complessa. Eni ha fatto sapere “che Gazprom ha comunicato una riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%”. Nonostante ciò per ora non dovrebbero esserci grossi problemi di fornitura. Oggi a Kiev Scholz, Draghi e Macron, con il Presidente francese che dice: “Kiev e Mosca dovranno negoziare”. In queste ore sono arrivato una marea di insulti dall’ex Presidente russo Dmitry Medvedev, stavolta indirizzata nei confronti dei tre leader europei che questa mattina sono arrivati in Ucraina per uno storico incontro con Volodymyr Zelensky.



