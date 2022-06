Draghi con Macron e Scholz a Kiev: "Vogliamo l'Ucraina nell'Ue" (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Una “giornata storica” per l'Europa. E un auspicio comune che alla vigilia non era così scontato, ovvero l'appoggio di Roma, Parigi e Berlino al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Al 113esimo giorno dall'attacco russo, i leader dei tre principali paesi della Ue Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz si presentano insieme su un teatro di guerra (fatto del tutto inedito nella storia dell'Europa) per portare il loro “sostegno incondizionato” al paese colpito. E annunciano il loro appoggio pieno al processo di avvicinamento di Kiev a Bruxelles. Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: L'Italia vuole l'#Ucraina nell'Ue e che abbia lo status di candidato. Sosterrà questa posizione nel ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Una “giornata storica” per l'Europa. E un auspicio comune che alla vigilia non era così scontato, ovvero l'appoggio di Roma, Parigi e Berlino al processo di adesione dell'all'Unione europea. Al 113esimo giorno dall'attacco russo, i leader dei tre principali paesi della Ue Mario, Emmanuele Olafsi presentano insieme su un teatro di guerra (fatto del tutto ineditoa storia dell'Europa) per portare il loro “sostegno incondizionato” al paese colpito. E annunciano il loro appoggio pieno al processo di avvicinamento dia Bruxelles. Conferenza congiunta a #: L'Italia vuole l'#'Ue e che abbia lo status di candidato. Sosterrà questa posizione nel ...

