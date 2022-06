Covid in Toscana: morta a Pisa una donna di 86 anni, oggi 16 giugno. E 1.902 nuovi contagi (Di giovedì 16 giugno 2022) E' morta di coronavirus, oggi 16 giugno 2022, una donna di 86 anni che risiedeva nella provincia di Pisa. Mentre sono 1.902 i nuovi contagiati (368 confermati con tampone molecolare e 1.534 da test rapido antigenico) con età media di 49 anni (11% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 giugno 2022) E'di coronavirus,162022, unadi 86che risiedeva nella provincia di. Mentre sono 1.902 iati (368 confermati con tampone molecolare e 1.534 da test rapido antigenico) con età media di 49(11% ha meno di 20, 21% tra 20 e 39, 36% tra 40 e 59, 25% tra 60 e 79, 7% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

