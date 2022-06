Così i russi stanno stroncando la resistenza ucraina nel Donbass

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’esercito russo ha cambiato registro, non solo negli obiettivi da conseguire ma anche nell’approccio generale alla guerra. Adesso Mosca ha messo nel mirino ile intende concentrare tutti i suoi sforzi principali in quest’area, evitando di ripetere gli errori commessi all’inizio del conflitto, quando il Cremlino aveva, di fatto, aperto tre fronti e non InsideOver.

Pubblicità

martaottaviani : @DeShindig @liberioltre Sui canali Telegram russi ogni giorno c’è un bollettino di guerra, quanto ai danni causati… - GiovaQuez : Santoro: 'Di quanto pensiamo di essere migliori della Russia?'. Da noi i propagandisti russi sono settimanalmente i… - vinoenazia : RT @gr_grim: Gli abbiamo venduto un comparto che generava € 1,3 miliardi di fatturato alla modica cifra di € 137 milioni \\ Li stiamo propr… - Giampier601 : @Michela_soy Siccome la fiducia sui russi è ZERO, starei attento a schierare l'ONU,ammesso che abbia navi adeguare.… - Winston30853622 : @gpcassandra63es ...la mia sensazione è che abbiano tentato il blitzkreig su tutta la linea; in perfetto stile occi… -

Non c'era abbastanza spazio per i letti, dormivano a terra: "Gli orchi - i- ci aprivano la ... L'odoroe erapesante che alcuni sono morti per mancanza di ossigeno", ha detto Svitlana. I ...Marinheiro das montanhas ,in originale, racconta il primo viaggio di Aïnouz, ... l'amore commentato come se fosse una partita di tennis, come se fosse Match Point ; i romanzicome in Amore ...