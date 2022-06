Consulta: Ne bis in idem e doppio binario, prima pronuncia illegittimità costituzionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d'autore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.149, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), accogliendo, per la prima volta, una questione sollevata dal Tribunale di Verona sull'articolo 649 del codice di procedura penale, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis in idem così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella fattispecie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d'autore. Lo ha stabilito la Cortecon la sentenza n.149, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), accogliendo, per lavolta, una questione sollevata dal Tribunale di Verona sull'articolo 649 del codice di procedura penale, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis incosì come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella fattispecie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la ...

