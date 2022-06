Chiara Nasti in gran forma: lo scatto in bikini con il pancione conquista i social (Di giovedì 16 giugno 2022) Chiara Nasti conquista ancora una volta i social. Lasciando da parte ogni polemica, la modella si sta godendo un po' di relax Leggi su golssip (Di giovedì 16 giugno 2022)ancora una volta i. Lasciando da parte ogni polemica, la modella si sta godendo un po' di relax

Pubblicità

quelladeltea : Mi chiedo, Chiara Nasti non fa la modella, non fa ospitate, non ha arte nè parte. Non credo si stia arricchendo con… - smnnnnnnnnnn : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… - ellecomelu : RT @sailor_snickers: Volevo dire a Chiara Nasti che fissarsi per non ingrassare durante una gravidanza è semplicemente frutto di una societ… - andrea_terenzio : RT @tudifrudi: Adoro il fatto che Chiara Nasti sia sempre più perfettamente calata nella parte di Evil Chiara Ferragni. - Jodina65824529 : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… -