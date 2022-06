Chiara Nasti, è ancora body shaming | Dopo il gamberetto, cosa ha detto stavolta l’influencer? (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultimo periodo non è stato di certo semplice per Chiara Nasti, che è stata parecchio criticata per alcune uscite ritenute fuori luogo. Quella che ha fatto più rumore è senza dubbio la frase rivolta a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, che ha deciso con il suo gol la finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana. Nel commentare alcuni cori dei tifosi, Chiara Nasti si era lasciata andare ad una risposta sui social che aveva destato non poco scalpore. “cosa ne penso del coro di Zaniolo? Mmmh… che con quel gamberetto non si sa come abbia avuto già un figlio”, le parole della Nasti, che hanno ovviamente scatenato un mare di polemiche. Come noto, Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono stati fidanzati per ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultimo periodo non è stato di certo semplice per, che è stata parecchio criticata per alcune uscite ritenute fuori luogo. Quella che ha fatto più rumore è senza dubbio la frase rivolta a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, che ha deciso con il suo gol la finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana. Nel commentare alcuni cori dei tifosi,si era lasciata andare ad una risposta sui social che aveva destato non poco scalpore. “ne penso del coro di Zaniolo? Mmmh… che con quelnon si sa come abbia avuto già un figlio”, le parole della, che hanno ovviamente scatenato un mare di polemiche. Come noto, Nicolò Zaniolo esono stati fidanzati per ...

