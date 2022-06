Bimba uccisa | parla il papà della piccola Elena | “La madre è un mostro Altro che pazzia | la odiava”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - omarsivori : Bimba Catania, trascinata per 600 metriI carabinieri: 'Forse c'è un complice' - mattinodipadova : Bimba uccisa, il papà della piccola Elena: “La madre è un mostro, la odiava” - il_piccolo : Bimba uccisa, il papà della piccola Elena: “La madre è un mostro, la odiava” - CorriereAlpi : Bimba uccisa, il papà della piccola Elena: “La madre è un mostro, la odiava” -

Ladalla mamma: ecco le ultime immagini di Elena e il luogo in cui si trovava il corpoEra uguale a me in tutto e per tutto! Me l'ha! Me l'ha portata via… non perché non ... 'Era unaaffettuosa, socievole e solare - aggiunge - ogni volta lei abbracciava tutti i suoi ...Lettera di Alessandro Del Pozzo a “Chi l’ha visto”. Traspare rabbia e tanto dolore e spiega i motivi, a suo dire, di quel folle gesto.“Non avevo nessuna intenzione di rilasciare un intervista perche’ sono troppo addolorato da cio’ che e’ successo, ma lo reputo giusto nei confronti di mia figlia”: e’ l’incipit di una breve riflession ...