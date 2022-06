Bimba uccisa, domani l’interrogatorio davanti al gip della mamma. Ecco i “buchi” da chiarire (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci sono ancora degli aspetti da chiarire sulla vicenda della Bimba uccisa dalla mamma. «La signora ha già fatto dichiarazioni, ma non so se ha qualcosa da aggiungere. Questo lo approfondiremo e lo valuteremo». Lo ha afferma l’avvocato Gabriele Celesti, rispondendo ai giornalisti fuori dal carcere catanese di Piazza Lanza, parlando dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip per la convalida del fermo della sua assistita, Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena, di 5 anni, che si terrà domani mattina. Bimba uccisa, domani l’interrogatorio di garanzia La donna è in stato di fermo per omicidio premeditato pluriaggravato e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci sono ancora degli aspetti dasulla vicendadalla. «La signora ha già fatto dichiarazioni, ma non so se ha qualcosa da aggiungere. Questo lo approfondiremo e lo valuteremo». Lo ha afferma l’avvocato Gabriele Celesti, rispondendo ai giornalisti fuori dal carcere catanese di Piazza Lanza, parlando deldi garanziaal gip per la convalida del fermosua assistita, Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidiofiglia Elena, di 5 anni, che si terràmattina.di garanzia La donna è in stato di fermo per omicidio premeditato pluriaggravato e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - Agenpress : Catania. Bimba uccisa. Legale mamma: 'sta bene, è molta provata e in isolamento fiduciario' - infoitinterno : Elena Del Pozzo, 'chi c'era con la mamma'. Bimba uccisa, il sospetto pesantissimo - protoromantica : @meb @repubblica Pensa come hanno pianto quei risparmiatori che hanno perso tutto. Hanno pianto non per la gioia, m… - Lavitadelpopolo : Bimba uccisa a Catania, la psicologa Parsi: 'Nessuno faccia un passo indietro rispetto alle proprie responsabilità” -