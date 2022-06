(Di giovedì 16 giugno 2022) “Sono distrutto mi sento un vuoto dentro incolmabile ho sempre promesso a mia figlia che l’avrei tenuta al sicuro come ogni buonfarebbe, avrei dato la vita al posto suo, l’ho chiesto a Dio, ma non accetta sostituzioni! Non potevo mai e, dico mai, pensare che l’avrei dovuta proteggere proprio da sua madre.Tutti parlano dell’amore della mamma, ma nessuno parla mai dei sacrifici che fa un papà…è unnonuna figlia comespeciale e unica in tutto!vive! Ogni giorno! Dentro il mio cuore…”. Lo afferma ildi, Alessandro Del Pozzo, in una dichiarazione affidata alla sorella Vanessa. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il nonno paterno della bambina trovata morta: 'Un rapimento era impensabile. La madre di #Elena era una ragazza mol… - fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - blogsicilia : #notizie #sicilia Bimba morta, lo sfogo del papà “La mia ex moglie pazza? L’omicidio studiato con lucidità” -… - AnsaSicilia : Bimba morta: padre, Martina un mostro, non meritava Elena. Sono distrutto,non potevo pensare di doverla proteggere… - blogsicilia : #notizie #sicilia Bimba morta nel Catanese, domani autopsia e interrogatorio della madre dal Gip -… -

RaiNews

CATANIA, 16 GIU "Sono distrutto mi sento un vuoto dentro incolmabile ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe, avrei dato la vita al posto suo, l'ho ...In questi giorni, la madre e la nonna della piccola, a fronte dei raccapriccianti dettagl idel trattamento da loro riservato alla, sono state incriminate per infanticidio . Tale capo d'... La morte di Elena Del Pozzo. La madre: "L'ho uccisa io, come se qualcuno si fosse impadronito di me" "Sono distrutto mi sento un vuoto dentro incolmabile ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe, avrei dato la vita al posto suo, l'ho chiesto a Dio, ma ...La morte della bambina è avvenuta a marzo ... unita a una forte malnutrizione conseguente all ostato di abbandono in cui la bimba versava, si sono rivelate letali. Nonostante l'evidente stato di ...