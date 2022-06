Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno la stessa scelta di Barbara D’Urso … (Di giovedì 16 giugno 2022) Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme. Vacanza da sogno in una bellissima villa da 4 mila euro a settimana. E’ la stessa villa affittata da Barbara D’Urso lo scorso anno. Belen Rodriguez e Stefano De Martino da diversi mesi ormai sono tornati al centro del gossip per via del loro ritorno di fiamma che sembra essere stato ormai ufficializzato. I due stanno facendo letteralmente impazzire tutti i loro fan che speravano tanto in questo ritorno di fiamma ed effettivamente questo è avvenuto. I due adesso sembra abbiano deciso di ritagliarsi qualche momento di relax, insieme ai loro figli. La coppia pare che abbia preso in affitto una villa davvero da sogno che però non ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 16 giugno 2022)Desono tornati ufficialmente insieme. Vacanza da sogno in una bellissima villa da 4 mila euro a settimana. E’ lavilla affittata dalo scorso anno.Deda diversi mesi ormai sono tornati al centro del gossip per via del loro ritorno di fiamma che sembra essere stato ormai ufficializzato. I due stanno facendo letteralmente impazzire tutti i loro fan che speravano tanto in questo ritorno di fiamma ed effettivamente questo è avvenuto. I due adesso sembra abbiano deciso di ritagliarsi qualche momento di relax, insieme ai loro figli. La coppia pare che abbia preso in affitto una villa davvero da sogno che però non ...

Pubblicità

zazoomblog : Belen Rodriguez una dea in mezzo alla natura: l’occhio cade proprio lì - #Belen #Rodriguez #mezzo #natura: - infoitcultura : Terribile notizia per Belen Rodriguez, se dovesse capitare per le sarebbe la fine - IlLungo7 : RT @ilGazza98: @MarcoVioli5 Ufficiale: non mi scoperò Belen Rodriguez - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: L’ultima stagione de #LeIene con Teo Mammucari e Belen Rodriguez ti aspetta quando vuoi su Mediaset Infinity! ?? Tutte l… - ilGazza98 : @MarcoVioli5 Ufficiale: non mi scoperò Belen Rodriguez -