Bekir è l’aiutante di Hakan in Bitter Sweet | dopo un paio di anni l’attore non è più come lo abbiamo visto

Leggi su sologossip

(Di giovedì 16 giugno 2022) Innon è un protagonista ma svolge un ruolo importante: ecco com’è oggiche lo ha interpretato. In Italia-Ingredienti d’amore è andata in onda dal 10 giugno al settembre del 2019. In Turchia, paese di produzione, è stata trasmessa con qualche anno di anticipo. La protagonista della serie è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.