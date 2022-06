Bari | De Laurentiis non ci sta | ' Su multiproprietà faremo ricorso al Coni'

Pubblicità

tvdellosport : ??DE LAURENTIIS DEVE VENDERE NAPOLI O BARI La FIGC si è espressa ufficialmente oggi sulla multiproprietà di De Lau… - rogelio10101010 : RT @MarcoDiMaro: 'La corte d'Appello ha Respinto il ricorso dei De Laurentiis sulla multiproprietà'. Tifosi di Napoli e Bari adesso: “VEND… - cn1926it : L’avv. #Grassani: “Ricorso di #DeLaurentiis? Pensiamo che il CONI possa invertire la rotta” - ParliamoDiNews : Napoli o Bari? 5 motivi per cui De Laurentiis sceglierà il secondo #aureliodelaurentiis #bari #napoli #17giugno - Luca_Scialo81 : Napoli o Bari? 5 motivi per cui De Laurentiis sceglierà il secondo -

I calciatori delsi ritroveranno il 4 luglio aper qualche giorno da dedicare a visite mediche e test atletici. Giorno 7, invece, la squadra ...club guidato dal presidente Luigi De......AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilcomincia a prepararsi all'inizio del calciomercato per rinforzarsi in vista della stagione del ritorno in Serie B . Il club di Luigi De, come ...La presentazione del ritiro di Roccaraso, dal 7 al 23 luglio, è stata occasione per il presidente Luigi De Laurentiis di fare il punto su diverse questioni in casa Bari. Presente anche il sindaco di R ...Prove di accordo con il Parma per il cartellino dell’attaccante. Il mercato si muove, spuntano i nomi di Sabelli e Vogliacco ...