ATP Queen's 2022, Matteo Berrettini sfiderà Tommy Paul ai quarti. C'è un brutto ricordo da cancellare (Di giovedì 16 giugno 2022) Un qualcosa da esorcizzare. Matteo Berrettini ce l'ha fatta e la sua avventura nell'ATP500 del Queen's prosegue. La partita di oggi contro l'americano Denis Kudla (lucky loser) non è stata la rappresentazione della brillantezza. Il romano ha faticato moltissimo contro lo statunitense, costretto alla rimonta per 3-6 7-6 (5) 6-4. In quasi tre ore di gioco, l'azzurro ha messo la parola fine all'incontro e nei quarti di finale ci sarà un altro statunitense sulla sua strada. Si tratta di Tommy Paul, giustiziere in questo torneo del canadese Denis Shapovalov e dello svizzero Stan Wawrinka. Sta giocando piuttosto bene il tennista degli States e Berrettini dovrà prendere la sfida con le molle anche perché c'è un precedente ben poco augurante. L'unico incontro dello storico è ...

