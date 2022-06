Assegno unico universale: 120 euro in più per i figli disabili (Di giovedì 16 giugno 2022) Una bozza del decreto aiuti ha previsto la possibilità di aumentare l’Assegno unico universale per i figli con disabilità Come ormai tutti sappiamo, l’Assegno unico universale consiste nell’erogazione di una somma di denaro da parte dello stato nei confronti delle famiglie con figli dai 0 fino a 21 anni. Assegno unico (Fonte: Pixabay)Questo è stato introdotto proprio per aiutare tutti i genitori a sostenere le spese relative ai propri figli. La somma erogata varierà in base all’ammontare di Isee appartenente alla famiglia al momento della domanda. Si va da un massimo di 175 euro per chi ha un Isee fino ai 15mila euro, ad un minimo ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 giugno 2022) Una bozza del decreto aiuti ha previsto la possibilità di aumentare l’per icontà Come ormai tutti sappiamo, l’consiste nell’erogazione di una somma di denaro da parte dello stato nei confronti delle famiglie condai 0 fino a 21 anni.(Fonte: Pixabay)Questo è stato introdotto proprio per aiutare tutti i genitori a sostenere le spese relative ai propri. La somma erogata varierà in base all’ammontare di Isee appartenente alla famiglia al momento della domanda. Si va da un massimo di 175per chi ha un Isee fino ai 15mila, ad un minimo ...

