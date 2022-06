Anzio | il canadair sorvola la spiaggia ed entra in acqua | stupore tra i bagnanti VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 giugno 2022)questa mattina inaddove undei Vigili del Fuoco hato laper poire in. E’ successo all’altezza dell’arenile di Tor Caldara nella zona di Lido dei Pini. Grande lodeipresenti in quel momento sullache ne hanno approfittato per immortalare le manovre del mezzo aereo. Da quanto si apprende, ad ogni modo, ilera impegnato in un’esercitazione. Leggi anche: Brucia ancora il Monte Artemisio: si alzano in volo i(FOTO) su Il Corriere della Città.