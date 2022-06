WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.22.14.3 e risolve un bug (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.22.14.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuovadiper Android: stiamo parlando della2.22.14.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

HDblog : RT @HDblog: Whatsapp, finalmente arriva (in beta) il trasferimento dati da Android ad iOS - techworldaleant : Nella beta di #WhatsApp per Android 2.22.14.3 è stato corretto il bug che mostrava una notifica persistente… - iLuca90 : #Whatsappa annuncia (in beta) la possibilità di passare le nostre conversazioni da #Android ad #iOS! Servirà… - HDblog : Whatsapp, finalmente arriva (in beta) il trasferimento dati da Android ad iOS - techworldaleant : #WhatsApp sta rilasciando anche su #Windows la possibilità di raggruppare automaticamente in un unico album più imm… -