Uccide la madre a coltellate a Napoli | arrestato figlio 17enne I vicini allarmati dalle urla

Pubblicità

VittorioSgarbi : Una madre che uccide il proprio figlio: la banalità del male. Un abisso di orrore che ammutolisce. - RaiNews : È successo in pieno centro cittadino, in una traversa di via Mezzocannone, nel cuore della movida di #Napoli - occhio_notizie : Alcuni residenti hanno sentito la donna urlare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Napoli, un 17enne uccide la madre a coltellate - napolimagazine : NEWS - Napoli, un 17enne uccide la madre a coltellate -

NAPOLI. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso laquesta sera a Napoli. Il fatto è accaduto in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel centro della città. La vittima ha 61 anni. Secondo quanto si è appreso, il giovane, figlio adottivo, ha ...Appena il 23 febbraio scorso in città un uomo aveva ucciso laanche in questo caso al termine di una lite: l'omicida aveva colpito la donna in un'abitazione del rione Materdei, in vico Paradiso ...Ha litigato furiosamente con la madre e, in preda all’ira, ha afferrato un coltello da cucina. Con quello l’ha colpita più volte, fino a toglierle la vita. A lei che la vita non gliel’aveva data fisic ...Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la mamma questa sera a Napoli. Il fatto è accaduto in via ...