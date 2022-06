Tutte le guerre Usa che ci dimentichiamo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sapete chi è Muntadar al-Zeidi? Nel 2008 ebbe il suo warholiano quarto d’ora di celebrità quando, in una conferenza stampa a Baghdad, prese a scarpate Bush, che le scansò con un sorriso divertito. Eppure, il lanciatore non era un quidam de populo, bensì un reporter della tivù di stato irakena. Era, il suo, il gesto disperato e impotente di chi aveva visto distrutto il suo Paese, con megasfacelo di c.d. danni collaterali, e condannato a un’instabilità cronica. Ricordate? Emilio Fede vinse la gara dei tiggì annunciando per primo l’attacco a una Baghdad ignara. Vedemmo le bombe cadere su una città completamente illuminata. Non se lo aspettavano. Anni prima l’Irak si era estenuato in una decennale «guerra dimenticata» con l’Iran, su input dei padroni del mondo: un milione di morti. La dottrina Brzezinsky aveva sostituito lo Scià con Khomeini, nella speranza che l’islamismo facesse da ...

