Tom Hanks: la sua mano non smette di tremare alla premiere di Elvis e i fan si spaventano (Di mercoledì 15 giugno 2022) I fan sono letteralmente in allarme dopo che Tom Hanks si è presentato alla premiere del suo nuovo film durante la quale tutti hanno visto che la sua mano non smetteva di tremare. Tom Hanks ha suscitato la preoccupazione dei suoi fan dopo che il suo braccio e la sua mano destra sono stati visti tremare alla premiere del suo nuovo film: un video mostra il 65enne apparentemente incapace di controllare i suoi movimenti sul palco di Gold Coast, per la prima del film di Baz Luhrman intitolato Elvis. Come si vede nel breve filmato, Hanks sta parlando e regge il microfono con la mano destra che, però, inizia a oscillare vistosamente. Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) I fan sono letteralmente inrme dopo che Tomsi è presentatodel suo nuovo film durante la quale tutti hanno visto che la suanonva di. Tomha suscitato la preoccupazione dei suoi fan dopo che il suo braccio e la suadestra sono stati vistidel suo nuovo film: un video mostra il 65enne apparentemente incapace di controllare i suoi movimenti sul palco di Gold Coast, per la prima del film di Baz Luhrman intitolato. Come si vede nel breve filmato,sta parlando e regge il microfono con ladestra che, però, inizia a oscillare vistosamente. Il ...

