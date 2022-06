Stranger Things 4, i creatori "eccitati" all'idea che i fan siano preoccupati per il destino di un personaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) I creatori di Stranger Things si sono detti estremamente 'eccitati' all'idea che i fan della serie siano più che preoccupati per il destino di uno dei personaggi principali dello show. I creatori di Stranger Things si sono detti estremamente 'eccitati' all'idea che i fan della serie siano più che preoccupati per il destino di uno dei personaggi principali dello show. In attesa del Volume II della quarta stagione di Stranger Things, ricordiamo che Steve è finito nel Sottosopra ed è stato morso da alcuni pipistrelli della versione capovolta della realtà. Quali conseguenze avrà questo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Idisi sono detti estremamente '' all'che i fan della seriepiù cheper ildi uno dei personaggi principali dello show. Idisi sono detti estremamente '' all'che i fan della seriepiù cheper ildi uno dei personaggi principali dello show. In attesa del Volume II della quarta stagione di, ricordiamo che Steve è finito nel Sottosopra ed è stato morso da alcuni pipistrelli della versione capovolta della realtà. Quali conseguenze avrà questo ...

