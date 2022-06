Sassuolo | UFFICIALE | rinnovo per Pegolo

Pubblicità

Luxgraph : Sassuolo, ufficiale: Gianluca Pegolo rinnova per un'altra stagione - CanaleSassuolo : #Calciomercato #Sassuolo: ufficiale il rinnovo di #Pegolo! - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo, Pegolo rinnova, ancora neroverde: è ufficiale! - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Il trequartista del #Sassuolo Junior #Traorè cambia agenti e passa nella scuderia dei fratelli #Giuffrida.… - tcm24com : Ufficiale: Hamed Traorè passa nella scuderia dei fratelli Giuffrida #Traorè #Sassuolo -

Corriere dello Sport

E' stata un'attesa fervente: l'elencoera atteso per ieri sera ma è stato pubblicato solo oggi. Tra i 20 convocati ha trovato posto un giocatore del: parliamo del portiere Gioele ...All'annunciodella donazione questa mattina all'ospedale diera presente anche il sindaco diGian Francesco Menani: "Come durante la pandemia, quando ha reso possibile la ... Sassuolo, ufficiale: Pegolo rinnova per un'altra stagione SASSUOLO - Con una nota sui propri canali ufficiali, il Sassuolo ha annunciato il prolungamento di contratto con l'esperto portiere Gianluca Pegolo. Ha firmato fino al 30 giugno 2023. La nota del Sas ...SASSUOLO - Con una nota sui propri canali uffiiali, il Sassuolo ha annunciato il prolungamento di contratto con l'espero portiere Gianluca Pegolo. Ha firmato fino al 30 giugno 2023. "L’Unione Sportiva ...