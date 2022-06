Salvini | «Il governo cambi passo | attendo risposte da Draghi A settembre valuterò»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il segretario della Lega: «Tutti quei dirigenti e militanti, compresi Zaia e Fedriga, che credevano in premier e, mi chiedono di riflettere. Ci sono temi sui quali non si può transigere. La riforma Cartabia? Non la mettiamo a rischio

"Va detto che ildeve fare di più altrimenti delude i ceti produttivi che un tempo apparivano entusiasti di Draghi. Il risultato è che i nostri elettori preferiscono stare a casa. Sindaci e ...Nonostante i due sconfitti delle elezioni amministrative siano Conte e, leader dei due partiti più importanti, numericamente, M5s e lega, in quanto soci di maggioranza del, si rafforza l'ipotesi di una permanenza di Draghi alfino al 2023, se non ... L’ultimatum di Salvini al governo Draghi: risposte o via a settembre. Ma il leader rischia il commissariamento Ora i due sconfitti -ripeto, Matteo Salvini e Giuseppe Conte- si inseguono sulla strada quanto meno del disimpegno dal governo ...Il segretario della Lega: «Tutti quei dirigenti e militanti, compresi Zaia e Fedriga, che credevano in premier e governo, mi chiedono di riflettere. Ci sono temi sui quali non si può transigere. La ri ...