Respinto il ricorso sulle multiproprietà | c’è la decisione della famiglia De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La corte Federale d’Appello haildei Deper la vicenda riguardante la. Nonostante ciò, non sembrano intenzionati ad arrendersi e presenteranno un nuovopresso il Collegio di Garanzia dello Sport. Aurelio e Luigi Desi affideranno all’avvocato Grassani, al quale è affidato il nuovo. Qualora quest’ultimo non dovesse dare i risultati sperati, si passerà eventualmente al Tar ed al Consiglio di Stato. FOTO: Getty – DeInsigne SpallettiNell’eventualità che anche questi ultimi due diano esito favorevole, i Desi vedrebbero costretti a cedere uno dei due club. Quindi o il Napoli o il neo acquistato Bari. Tutto ciò, come riportato dall’edizione ...