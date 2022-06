PVF | Regione Lombardia avalla gender e utero in affitto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Gay Pride. Pro Vita Famiglia.in– «Parlando di “gesto simbolico ma concreto” – riferisce un comunicato di Pro Vita Famiglia – ladarà concretamente il suo appoggio ad una manifestazione come il Gay Pride che, ormai lo sappiamo e ne abbiamo avuto prova, porta avanti istanze discriminatorie, pericolose e spinge all’illegalità dell’in. Il Pride, infatti, e quello di Milano non farà eccezione, si fa portavoce della teorianelle scuole e ai danni dei più piccoli, degli asterischi nella grammatica, dei bagni neutrali, della carriera alias, nonché dell’adozione di bambini per persone dello stesso sesso, e, cosa ancora più ...