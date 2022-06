Parlare con Putin e altre illusioni. Intervista a Dzurinda, ex premier slovacco (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parlare con Vladimir Putin è un’impresa. Farsi ascoltare un’illusione. Mikulas Dzurinda ci è riuscito, anni fa. Presidente della Slovacchia dal 1998 al 2006, oggi a capo del Martens Centre, il pensatoio del Partito popolare europeo, si è ritrovato più di una volta in una stanza con il capo del Cremlino. I segnali premonitori del suo “piano imperiale” per l’Ucraina si potevano intravedere anni fa, ammette a Formiche.net, a margine dei “Defence Days” della Fondazione De Gasperi. Oggi chi pensa di far cambiare idea allo zar, si chiami Matteo Salvini o Viktor Orban, “si sta solo illudendo”. Esiste qualcuno in grado di far cambiare idea a Putin? No. C’è una vecchia regola durante una guerra: finisce solo quando entrambe le parti si convincono che è impossibile raggiungere l’obiettivo o che si può spacciare lo status quo per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022)con Vladimirè un’impresa. Farsi ascoltare un’illusione. Mikulasci è riuscito, anni fa. Presidente della Slovacchia dal 1998 al 2006, oggi a capo del Martens Centre, il pensatoio del Partito popolare europeo, si è ritrovato più di una volta in una stanza con il capo del Cremlino. I segnali premonitori del suo “piano imperiale” per l’Ucraina si potevano intravedere anni fa, ammette a Formiche.net, a margine dei “Defence Days” della Fondazione De Gasperi. Oggi chi pensa di far cambiare idea allo zar, si chiami Matteo Salvini o Viktor Orban, “si sta solo illudendo”. Esiste qualcuno in grado di far cambiare idea a? No. C’è una vecchia regola durante una guerra: finisce solo quando entrambe le parti si convincono che è impossibile raggiungere l’obiettivo o che si può spacciare lo status quo per ...

Pubblicità

ItaliaViva : Con le presentazioni del nuovo libro di @matteorenzi, #IlMostro, la comunità di Italia Viva torna ad abbracciarsi e… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Spero di incontrare il patriarca #Kirill in occasione di un’assemblea generale in Kazakistan, a se… - reportrai3 : Sabato alla vigilia del referendum sulla giustizia Matteo #renzi era a Siena a per la presentazione del suo libro i… - eduardo_sshib : @JackFCIM1908 @Nicol35807036 Continua a generalizzare che sei bravo Mi hai rotto il c4xx0, con gente come te non si… - LobbaLuisa : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 14.06.2022 Recuperate altre due cucciole dalla grotta, Antonella e Antonina, spaventate e invase dalle pulci e zec… -