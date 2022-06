Papa: 'no alla grammatica dell'uomo padrone e della donna serva' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Città del Vaticano, 15 giu. (Adnkronos) - No alla “grammatica dell'uomo padrone e della donna serva”. Lo ha ammonito il Papa all'udienza generale. “Il servizio evangelico della gratitudine per la tenerezza di Dio non si scrive in nessun modo nella grammatica dell'uomo padrone e della donna serva. Non è vero questo!”, ha tuonato Francesco. Bergoglio ha osservato che “dobbiamo apprendere bene che lo spirito dell'intercessione e del servizio, che Gesù prescrive a tutti i suoi discepoli, non è semplicemente una faccenda di donne: non c'è ombra di questa limitazione, nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Città del Vaticano, 15 giu. (Adnkronos) - No”. Lo ha ammonito ilall'udienza generale. “Il servizio evangelicoa gratitudine per la tenerezza di Dio non si scrive in nessun modo nella. Non è vero questo!”, ha tuonato Francesco. Bergoglio ha osto che “dobbiamo apprendere bene che lo spirito'intercessione e del servizio, che Gesù prescrive a tutti i suoi discepoli, non è semplicemente una faccenda di donne: non c'è ombra di questa limitazione, nelle ...

