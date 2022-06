Papa Francesco alle giovani coppie | “Castità prima del matrimonio per riscoprire i tempi e i modi dell’amore vero”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Vale la pena di aiutare isposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente laprematrimoniale favorisce questo percorso perché dà tempo ai nuovi sposi di stare insieme, di conoscersi meglio, senza pensare immediatamente alla procreazione ed alla crescita dei figli”. È quanto afferma un documento del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita intitolato Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Un testo che ha la prefazione die che viene pubblicato alla vigilia del X Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. “Suscita sempre un grande interesse fra i– si legge nel documento vaticano – l’ascolto diretto di coniugi che raccontano la loro storia di coppia ...

Nel titolo nostro abbiamo riassunto la rilevanza del testo: "ascolta per due ore amici ucraini e argentini e risponde alle critiche sulle sue posizioni sulla guerra contro l'Ucraina e ...Il Vaticano vara nuove linee guida per la preparazione al matrimonio: percorsi più lunghi e suddivisi in vari step, catechesi che si prolunga anche dopo ...