Palermo-Padova | violenza contro steward | notificato Daspo a due tifosi rosanero

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Due uomini hanno ricevuto ilin seguito a, gara di ritorno della finale play off per accedere direttamente in Serie B. Si tratta di padre (quarantuno anni) e figlio (ventidue anni), arrestati per minacce eai danni di unonelle fasi di accesso alla gara. I due, infatti, si erano visti negare l’accesso alla tribuna autorità essendo in possesso di un tagliando valido per la curva nord. I poliziotti sono giunti in soccorso del malcapitato. I due sono stati tratti in arresto ed il provvedimento è stato convalidato. Il questore ha emesso un provvedimento di divieto di accesso agli impianti dove si disputeranno competizioni calcistiche, anche di natura amichevole. La condanna è di due anni per il padre, uno per il figlio ed è valida su scala nazionale ed europea. ...