Milan | senti Noa Lang | “Devo crescere | col Brugge abbiamo concordato che io parta”

Il Milan è sulle tracce di Noa Lang, talentuoso attaccante olandese del Club Brugge, per rinforzare la propria trequarti con un giocatore giovane e dal grande estro. Il numero 10 del club belga, ha parlato ai microfoni del De Telegraaf del proprio futuro: "Il prossimo, sarà un passo importante, visto che ci sono i Mondiali alle porte. Non so ancora cosa farò: se rimarrò al Brugge, sarò felice di rimanere e darò il 100%. Ma abbiamo concordato che è arrivata l'ora che io parta, così che possa continuare la mia crescita. Infatti, andando in un club più grande potrei allenarmi ad un livello più alto e giocare con più intensità, diventando un calciatore migliore. Nessun campionato preferito, i giocatori forti giocano ovunque: dipende da che sensazioni mi dà un club".

