“Mi hanno lasciato per terra”, paura per Guendalina Tavassi: il racconto choc (Di mercoledì 15 giugno 2022) Guendalina Tavassi su Instagram ha voluto raccontare di un furto subito di recente. Andiamo a vedere le parole choc dell’ex naufraga. Giornata movimentata per Guendalina Tavassi, che ieri ha fatto preoccupare tutti i suoi followers di Instagram. L’influencer ha raccontato di un furto subito, ma fortunatamente poco dopo il drama è rientrato: cos’è successo. Un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)su Instagram ha voluto raccontare di un furto subito di recente. Andiamo a vedere le paroledell’ex naufraga. Giornata movimentata per, che ieri ha fatto preoccupare tutti i suoi followers di Instagram. L’influencer ha raccontato di un furto subito, ma fortunatamente poco dopo il drama è rientrato: cos’è successo. Un L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : e l’inconsistenza dell’ONU hanno lasciato la mediazione in mano ai turchi, un partner assolutamente inaffidabile, c… - _Nico_Piro_ : Tra sanzioni e paura per la propria immagine molti brand internazionali hanno lasciato il Paese. Prendiamo il caso… - fattoquotidiano : “Il governo sapeva tutto da due mesi, anche Giorgetti e gli altri leghisti che sono nell’esecutivo sapevano e non h… - stella_branca : RT @paolobucci68: i russi hanno collocato circa 25 BTG tattici in zona Izyum , è circa il 20% - 25% dei btg a disposizione. in quell'a… - HowardRoarkjr : ???? Come i Bidens hanno guadagnato $ 16,7 milioni dopo aver lasciato la Casa Bianca -