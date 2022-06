McDonald’s non ha inserito per sbaglio dei preservativi nei suoi Happy Meal (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 18 aprile 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Nel 2010, McDonald’s ha erroneamente confezionato e distribuito 5.000 Happy Meal con un preservativo invece di un giocattolo». Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola una notizia falsa. La notizia del presunto errore della catena di ristoranti McDonald’s non compare su alcun mezzo d’informazione, né esistono comunicazioni ufficiali dell’azienda che confermino la circostanza. Il contenuto circolava su internet già nel 2012 (ad esempio qui, qui e qui), quando era diventato virale in seguito a un tweet pubblicato dalla popolare pagina What The F*** Facts. La fonte originale del contenuto va tuttavia rintracciata in un articolo pubblicato a giugno 2010 dal sito web ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 18 aprile 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Nel 2010,ha erroneamente confezionato e distribuito 5.000con un preservativo invece di un giocattolo». Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola una notizia falsa. La notizia del presunto errore della catena di ristorantinon compare su alcun mezzo d’informazione, né esistono comunicazioni ufficiali dell’azienda che confermino la circostanza. Il contenuto circolava su internet già nel 2012 (ad esempio qui, qui e qui), quando era diventato virale in seguito a un tweet pubblicato dalla popolare pagina What The F*** Facts. La fonte originale del contenuto va tuttavia rintracciata in un articolo pubblicato a giugno 2010 dal sito web ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #12giugno non casualmente nella giornata della Russia (festa nazionale) riapre McDonald's ma in versione autarchica… - _visroboris : @FrenckCoppola @matpizzini 1/ Non dobbiamo però trascurare il valore simbolico che ormai #doge e #shib hanno acquis… - 777_luc : @Lizitika1 Da ragazza io e lui mangiavamo panini con la mortadella. Che ai tempi era fragrante e deliziosa. p s. Non esisteva il McDonald's. - trepolli : Chissà se ora riapriranno usando la stessa logistica com'è successo coi McDonald's. Spero che ALMENO non usino i p… - aladivetro : #Newcastle: cibo di merda, clima di merda, no UCL, zero storia. Ora, magari il ragazzo è innamorato del #ACMilan ma… -