Maurizio Costanzo diretto su Ilary Blasi: "Ha fatto …" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Soleil Stasi è stata, insieme a Vera Gemma, ospite speciale dell'Isola dei Famosi in Honduras. Ed ecco che proprio nelle scorse ore Maurizio Costanzo è intervenuto sulla questione rivelando che la Blasi ha fatto bene a chiamarla. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è confermata come una delle concorrenti protagoniste, ecco che la giovanissima Soleil Sorge sta attraversando uno splendido momento dal punto di vista professionale. L'ex gieffina è stata infatti ospite dell'Isola dei Famosi direttamente in Honduras e proprio a proposito di questa sua breve esperienza si è espresso il celebre giornalista Maurizio Costanzo. Ma, quali sono state le sue parole? Il commento di Maurizio Costanzo sull'esperienza di Soleil in Honduras La ...

