Malore in piscina, grave un ragazzo di 17 anni: 'Stava nuotando, è andato a fondo' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dopo un Malore mentre nuotava in piscina alla Costoli di Firenze. Il ragazzo, di origini marocchine, è entrato in acqua ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Undi 17è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dopo unmentre nuotava inalla Costoli di Firenze. Il, di origini marocchine, è entrato in acqua ...

card_paolo : RT @m_robella22: ??3 GIOVANISSIMI HANNO SOFFERTO UN MALORE IMPROVVISO IN PISCINA NELLE ULTIME 48 ORE?? UNO È GRAVE. @MinisteroSalute , ci… - RosarioP70 : RT @m_robella22: ??3 GIOVANISSIMI HANNO SOFFERTO UN MALORE IMPROVVISO IN PISCINA NELLE ULTIME 48 ORE?? UNO È GRAVE. @MinisteroSalute , ci… - LetiziaFirenze : Malore improvviso in piscina: 17enne in codice rosso a Careggi - ToscanaInDiretta - Sissijj14 : RT @m_robella22: ??3 GIOVANISSIMI HANNO SOFFERTO UN MALORE IMPROVVISO IN PISCINA NELLE ULTIME 48 ORE?? UNO È GRAVE. @MinisteroSalute , ci… - CavalloliberoZ : RT @m_robella22: 15/06/22??Firenze ??OGGI È IL SECONDO GIOVANISSIMO CHE GA UN MALORE IN PISCINA: È GRAVE Maledetti. -