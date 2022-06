Liverpool | Nunez si presenta | «Voglio vincere trofei Sto sognando come un bambino»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’attaccante Darwinsicon le prime parole da giocatore del, dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri L’attaccante Darwinsicon le prime parole da giocatore del, dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri. Le sue dichiarazioni: «Sono veramente contento di essere qui. Ci sono dei grandi calciatori in questa squadra e il loro modo di giocare è identico al mio. Spero di poter dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra. Stoundei titoli, questo è uno dei motivi che mi hanno convinto a venire qui. Sono rimasto impressionato dalla bacheca di» L'articolo proviene da Calcio ...

Darwinha pronunciato le sue prime parole da giocatore del. Queste le dichiarazioni del ventitreenne uruguaiano al sito ufficiale dei Reds: 'Sono veramente contento di essere qui, in un club ...Queste le prime parole di Darwin Núñez da giocatore del'Sto sognando come un bambino - aggiunge il 23enne uruguayano al sito dei Reds - . Ora voglio vincere dei titoli, questo è uno dei ...Il Liverpool ufficializza Darwin Nunez, il giocatore mostra la sua emozione su Twitter e dichiara: "Sto sognando come un bambino" ...Il neo attaccante del Liverpool, Darwin Nunez, si è presentato ai nuovi tifosi poco dopo l’ufficialità, attraverso delle parole che mostrano tutte le sue ambizioni in vista della nuova avventura. Il ...