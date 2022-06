La Serie A torna a discutere di media company: il piano prevede la creazione di due società (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto scrive Milano Finanza, nel corso dell’ultima assemblea di Lega Serie A, i club sono tornati a spingere per la creazione di una media company che possa gestire i diritti televisivi. Ci sarebbe già una bozza di piano, che prevede la creazione di due newco. “I club spingono per la creazione di una media company della Serie A. Nel corso dell’ultima assemblea di Lega, diversi dirigenti hanno rappresentato al presidente Lorenzo Casini e all’ad Luigi De Siervo l’urgenza di costituire una società indipendente per la gestione dei diritti televisivi e degli altri asset commerciali del campionato italiano. Fra i presidenti circola già una bozza di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto scrive Milano Finanza, nel corso dell’ultima assemblea di LegaA, i club sonoti a spingere per ladi unache possa gestire i diritti televisivi. Ci sarebbe già una bozza di, cheladi due newco. “I club spingono per ladi unadellaA. Nel corso dell’ultima assemblea di Lega, diversi dirigenti hanno rappresentato al presidente Lorenzo Casini e all’ad Luigi De Siervo l’urgenza di costituire unaindipendente per la gestione dei diritti televisivi e degli altri asset commerciali del campionato italiano. Fra i presidenti circola già una bozza di ...

