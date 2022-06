La ‘Carbonara al contrario’ | a Roma puoi gustare un piatto davvero unico!

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Arriva la bella stagione e il menu di Cuoco e Camicia, ideato dallo chef Riccardo Loreni, si impreziosisce di nuovi sapori e rivista, in una versione più estiva, i piatti che hanno segnato la cucina di questo accogliente angolo del rione Monti. Le paste fatte in casa solleticano il palato con richiamini ed evocazioni marine. Da provare assolutamente la Carbonara al contrario con zucchine, ovvero un raviolo in cui la carbonara è nel ripieno! Altre proposte? I Bottoni di carciofi allana, vignarola, pecorino, gli Spaghetti frutti di mare e tartufo estivo e il Riso Acquerello, burro di Normandia, nero di seppia, cetriolo, ‘nduja. Sapori avvolgenti caratterizzano anche i secondi piatti. Da provare anche il Maiale iberico 5J, barbecue di peperoni, ciliegie, ‘nduja gelata come anche l’Anatra speziata, cocco, pak choi, riduzione di soia e ...