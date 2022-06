Inter, Di Marzio: “Aumenta la fiducia per Lukaku, per Dybala manca ancora l’accordo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inter DI Marzio Lukaku Dybala – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale sul calciomercato dell’Inter. Ecco quanto affermato. “In casa Inter Aumenta, di molto, la fiducia per Romelu Lukaku. I nerazzurri ci credono e sono disposti a pagare il prestito oneroso anche a cifre importanti: ora si tratta per trovare l’accordo economico giusto. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore. Stabile invece la situazione relativa a Dybala: l’accordo per l’argentino, infatti, ancora non c’è. L’offerta dell’Inter di quattro anni di contratto a 5 ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale sul calciomercato dell’. Ecco quanto affermato. “In casa, di molto, laper Romelu. I nerazzurri ci credono e sono disposti a pagare il prestito oneroso anche a cifre importanti: ora si tratta per trovareeconomico giusto. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore. Stabile invece la situazione relativa aper l’argentino, infatti,non c’è. L’offerta dell’di quattro anni di contratto a 5 ...

Pubblicità

CapitanFarris : Di Marzio: 'In casa Inter aumenta la fiducia per Romelu #Lukaku. I nerazzurri ci credono e sono disposti a pagare i… - serie_a24 : #Inter, Di Marzio: “Aumenta la fiducia per Lukaku, per Dybala manca ancora l’accordo” - settecoppeotto : RT @rosgen79: se non parte nessuno arrivano tutti (di marzio parlando di inter) - mick_napoli_ : RT @MaQualeFrizione: La trasmissione di Di Marzio è letteralmente un letamaio contenitore in cui parlano per 20 minuti dell'Inter, servizi… - pieroausilio98 : RT @NackaSkoglund89: L'Inter vicina a Lukaku e Dybala. I campioni dello scudetto della guerra e del vaiolo, ricordiamo il primo col calenda… -