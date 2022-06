Infortunio Carnesecchi, intervento riuscito: lunghi i tempi di recupero! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non ci sono buone notizie per Marco Carnesecchi. Il portiere aveva subìto un brutto Infortunio alla spalla in nazionale con l’Under21 ed è stato costretto ad operarsi. Nei giorni scorsi l’operazione sembrava scongiurata, ma ora la situazione è cambiata. In giornata è infatti arrivato il comunicato dell’Atalanta sulle condizioni del portiere: “Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo“. FOTO: Getty – Marco Carnesecchi Dopo il brutto colpo subito con la maglia Azzurra, Carnesecchi sembrava sicuro di un lungo stop. L’operazione, infatti, garantisce il pieno recupero ma al tempo stesso ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non ci sono buone notizie per Marco. Il portiere aveva subìto un bruttoalla spalla in nazionale con l’Under21 ed è stato costretto ad operarsi. Nei giorni scorsi l’operazione sembrava scongiurata, ma ora la situazione è cambiata. In giornata è infatti arrivato il comunicato dell’Atalanta sulle condizioni del portiere: “Il calciatore Marco, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’è perfettamenteed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo“. FOTO: Getty – MarcoDopo il brutto colpo subito con la maglia Azzurra,sembrava sicuro di un lungo stop. L’operazione, infatti, garantisce il pieno recupero ma al tempo stesso ...

