Infarto | arriva la proteina apoA - I che pulisce le arterie del cuore Ecco come funziona

Pubblicità

in_sanitas : Infarto, arriva la proteina che 'pulisce' le arterie del cuore - Uno studio, promosso dall'Harvard Medical School d… - ANSA_Salute : Uno studio promosso dall'Harvard Medical School di Boston testerà la 'apolipoproteina apoA-I': una sorta di 'spugna… - glooit : Infarto, arriva la proteina che pulisce le arterie del cuore leggi su Gloo - vitaveramente : dovrebbe essere illegale fare un esame orale e dover aspettare l'esito cioé io sto avendo un infarto ad ogni email che mi arriva - hyunflowie : il giorno prima dell'esame vuol dire che ogni email che mi arriva mi farà venire un infarto per paura di qualche cambio di programma -

Agenzia ANSA

Per combattere l'e prevenire le ricadutela proteina "spugna" che pulisce le arterie del cuore. Questo il frutto di uno studio, promosso dall' Harvard Medical School di Boston , che punta a reclutare ...... in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli, testerà l'efficacia e la sicurezza dell'apolipoproteina in pazienti con sindromi coronariche acute, come l'del ... Infarto, arriva la proteina che pulisce le arterie del cuore - Salute & Benessere Uno studio, promosso dall'Harvard Medical School di Boston, punta a reclutare circa 20.000 soggetti". Tra i centri coinvolti c'è l'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni.Per combattere l’infarto e prevenire le ricadute arriva la proteina «spugna» che pulisce le arterie del cuore. Questo il frutto di uno studio, promosso dall’Harvard Medical School di Boston, che punta ...