"Il Pd vince grazie al sostegno di Popolari e Moderati e senza l'apporto del M5S" (Di mercoledì 15 giugno 2022) I Moderati hanno dato il loro decisivo contributo in coalizione con il Pd. A rivendicare il merito del risultato raggiunto in diversi comuni della provincia di Salerno è Aniello Salzano, coordinatore di Popolari e Moderati: "Dove in provincia di Salerno si è votato, il Pd ha vinto senza l'apporto del M5S, anzi scegliendo di rinunciare all'alleanza con i Grillini, ma optando di andare in coalizione con i Moderati, che ovunque hanno dato il proprio decisivo contributo", ha detto Salzano. A Nocera Inferiore, a Mercato Sanseverino, ad Agropoli, a Roccapiemonte come a Castel San Giorgio, tanto per fare degli esempi, liste e rappresentanti espressione anche del Popolarismo cattolico, hanno assicurato un grande successo ai candidati Sindaci di Centro-Sinistra.

