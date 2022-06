Ghirelli: “Catania iscritto grazie al Covid. Scemenza dire che torneo non regolare” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente della Lega Pro ha dato la sua versione sull'esclusione dal campionato del Catania a due giornate dalla fine del torneo Leggi su itasportpress (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente della Lega Pro ha dato la sua versione sull'esclusione dal campionato dela due giornate dalla fine del

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi sar… - ILOVEPACALCIO : Ghirelli su eliminazione Catania: «Il nostro è un esempio di campionato regolare» - Ilovepalermocalcio - FraInter86 : RT @AlfredoPedulla: Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi saremo… - stancamarcello : RT @AlfredoPedulla: Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi saremo… - ManuFilippone95 : RT @AlfredoPedulla: Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi saremo… -