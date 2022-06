Gf Vip, un’ex protagonista del reality è tornata single: la conferma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Licia Nunez è ufficialmente tornata single. Ecco quanto si apprende direttamente dal settimanale di Alfonso Signorini. L’ex gieffina, nonché ex naufraga dell’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi, avrebbe detto definitivamente addio alla sua compagna Barbara Eboli. Dopo la fine della relazione con Imma Battaglia, Licia aveva ritrovato la serenità e felicità accanto proprio a Barbara. La loro storia era cominciata nel 2017 e, tra alti e bassi, era proseguita fino ad oggi. Una storia d’amore, la loro, vissuta in estrema riservatezza fino a quando Licia Nunez ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 4 ed era stato proprio lì che avevamo conosciuto la fidanzata. Momento critico anche quello, in quanto proprio durante quel periodo le due donna hanno affrontato un momento di crisi. Era stata proprio Barbara a manifestare delusione nei confronti ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Licia Nunez è ufficialmente. Ecco quanto si apprende direttamente dal settimanale di Alfonso Signorini. L’ex gieffina, nonché ex naufraga dell’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi, avrebbe detto definitivamente addio alla sua compagna Barbara Eboli. Dopo la fine della relazione con Imma Battaglia, Licia aveva ritrovato la serenità e felicità accanto proprio a Barbara. La loro storia era cominciata nel 2017 e, tra alti e bassi, era proseguita fino ad oggi. Una storia d’amore, la loro, vissuta in estrema riservatezza fino a quando Licia Nunez ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 4 ed era stato proprio lì che avevamo conosciuto la fidanzata. Momento critico anche quello, in quanto proprio durante quel periodo le due donna hanno affrontato un momento di crisi. Era stata proprio Barbara a manifestare delusione nei confronti ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip, un’ex protagonista del reality è tornata single: la conferma L’ex gieffina avrebbe chiuso la sua relazion… - blogtivvu : Tale e Quale Show 2022: un divo americano pronto a sfidare gli ex del GF Vip? #taleequaleshow #gfvip - Silviat76176 : RT @gossipnewitalia: Grande Fratello Vip: un ex gieffino si candida come opinionista. Alfonso Signorini sarà d'accordo? #GrandeFratelloVip… - 361_magazine : Gf Vip 7: un ex volto del Gf Vip 6 vorrebbe sedere sulla poltrona di opinionista per la prossima edizione| Ecco di… - gossipnewitalia : Grande Fratello Vip: un ex gieffino si candida come opinionista. Alfonso Signorini sarà d'accordo?… -