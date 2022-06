Gb, sospeso il primo volo con migranti diretti in Ruanda (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il piano britannico prevede di deportare nel Paese africano una parte dei richiedenti asilo in attesa di risposta alle rispettive domande di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il piano britannico prevede di deportare nel Paese africano una parte dei richiedenti asilo in attesa di risposta alle rispettive domande di ...

Pubblicità

LaStampa : Gran Bretagna, sospeso il primo volo con migranti diretti in Ruanda. Decisivo l’intervento della Corte europea dei… - PasqualeCiano77 : RT @PierRainBowels: Iniziamo la giornata con una buona notizia: la Corte Europea per i Diritti Umani ha sospeso il primo volo con cui il #R… - Medhope_FCEI : RT @annalisacamilli: Il primo volo dal Regno Unito al Ruanda per deportare i richiedenti asilo è stato sospeso per un intervento della Cort… - fisco24_info : Sospeso il primo volo con migranti dal Regno Unito al Ruanda. Il governo Uk: andiamo avanti: La sospensione decisa… - ticinonews : Regno Unito, sospeso il primo volo per deportare migranti in Ruanda -