Femminicidio a Codroipo, uccide la moglie a coltellate e scappa: fermato dai carabinieri (Di mercoledì 15 giugno 2022) La vittima Elisabetta Molaro, 40 anni, e il marito Paolo Castellani, 44, si stavano separando. Nell'abitazione al momento dell'omicidio c'erano anche le figlie minorenni della coppia, che sono state affidate ai nonni Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 giugno 2022) La vittima Elisabetta Molaro, 40 anni, e il marito Paolo Castellani, 44, si stavano separando. Nell'abitazione al momento dell'omicidio c'erano anche le figlie minorenni della coppia, che sono state affidate ai nonni

Pubblicità

cristinareggini : Il 40° #femminicidio da inizio anno, circa 7 donne uccise ogni mese, il copione è sempre quello, lui non accetta la… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Femminicidio a Codroipo. Donna di 40 anni accoltellata dal marito. In casa c'erano le due figlie di 8 e 5 anni. I carabinier… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Uccide la moglie a coltellate e poi tenta la fuga, fermato dai Carabinieri. E' accaduto a Codroipo, i… - NonSonoKarma : RT @Open_gol: Secondo la prima ricostruzione i fatti sono accaduti intorno alle 2 di notte, quando in casa si trovavano anche i due figli d… - 68Ocram : RT @Udine_news_: Femminicidio a Codroipo, la vittima è Elisabetta Molaro, uccisa dal marito nella notte - -